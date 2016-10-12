Страна: , 2016

Премьера: в РФ 13.10.2016

Жанр: документальный

Продолжительноcть: 90 мин

«Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима 3D» — это уникальный фильм, созданный по случаю провозглашения Папой Римским Франциском внеочередного Юбилейного года Милосердия (2015-2016). Зрителю представится эксклюзивная возможность посетить четыре главные базилики Рима и прикоснуться к скрытым сокровищам Вечного города, а развернутые комментарии ведущих экспертов архитектуры и скульптуры позволят глубоко погрузиться в историю и современность этих легендарных сооружений. Фильм познакомит нас с тем, что происходило с этими удивительными сооружениями на протяжении столетий, расскажет историю наиболее известных произведений искусства, хранящихся в них, поможет постичь те глубочайшие смыслы, что скрыты в стенах этих великих базилик. Зрителю будут рассказаны истории из жизни самих пап и великих художников, которых они привлекали к работе; зрители станут свидетелями событий, благодаря которым эти сооружения стали бессмертными. Кроме того, зрителю откроются тайны и легенды, связанные с удивительными произведениями монументального искусства. Архитектура, живопись, история и духовность — обо всем об этом будет рассказано устами тех, кто хорошо знаком с самыми сокровенными местами этих зданий. Благодаря передовым технологиям, использованным во время съемок фильма, зрители смогут по-настоящему прочувствовать атмосферу этих священных мест. Съемки с вертолета, использование беспилотных дронов и «механических рук», способных достигать 50-тиметровой высоты, а также съемки в формате 3D и 3D-реконструкции старинных карт и чертежей. Никого не оставят равнодушными уникальные художественные коллекции, находящиеся в Патриарших Базиликах Рима, которые включают художественные и архитектурные произведения искусства таких прославленных художников и архитекторов, как Бернини, Борромини, Браманте, Микеланджело, Рафаэля, Арнольфоди Камбио и Доменико Фонтана. Фильм «Собор Святого Петра и Патриаршие Базилики Рима 3D» предоставит зрителям эксклюзивный доступ к местам, которые обычно закрыты для публики (к примеру, редчайшие кадры открытия царских врат папой Франциском). Рассказчик — Леонид Парфенов.