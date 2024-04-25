Собачий побег

Премьера: 25.04.2024

Режиссер: Деван

Актеры: Виджай Бабу, Рагху Субхаш Чандран, Индранс, Калеш Калаккоду, Сайджу Куруп, Сурабхи Лакшми, Рошан Мэтью, Дев Мохан, Суреш Бабу Найду, Махима Намбиар

Жанр: Приключение, Ромком

Продолжительноcть: 113 минуты

Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.