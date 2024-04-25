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Собачий побег

Собачий побег

Премьера:
25.04.2024
 
Режиссер:
Деван
  
Актеры:
Виджай Бабу, Рагху Субхаш Чандран, Индранс, Калеш Калаккоду, Сайджу Куруп, Сурабхи Лакшми, Рошан Мэтью, Дев Мохан, Суреш Бабу Найду, Махима Намбиар
  
Жанр:
Приключение, Ромком
  
Продолжительноcть:
113 минуты
  

Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.

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