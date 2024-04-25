Собачий побег
Премьера:
25.04.2024
Режиссер:
Деван
Актеры:
Виджай Бабу, Рагху Субхаш Чандран, Индранс, Калеш Калаккоду, Сайджу Куруп, Сурабхи Лакшми, Рошан Мэтью, Дев Мохан, Суреш Бабу Найду, Махима Намбиар
Жанр:
Приключение, Ромком
Продолжительноcть:
113 минуты
Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
18 октября - 27 апреля 2023
11 - 24 апреля
11 - 24 апреля
28 декабря - 27 апреля 2023
23 апреля, вторник 00:00
11 - 21 апреля