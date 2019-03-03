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Середина 90х

Середина 90х

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Джона Хилл
  
Актеры:
Санни Сулджик, Кэтрин Уотерстон, Лукас Хеджес
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,21
          
 

Лос-Анджелес, 1990-е. 13-летний Стивен должен думать о будущем, но вместо этого предпочитает кататься на скейте и тусоваться с друзьями. Именно на улицах города ему предстоит получить первые уроки жизни и найти себя.

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