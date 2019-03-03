Середина 90х

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Джона Хилл

Актеры: Санни Сулджик, Кэтрин Уотерстон, Лукас Хеджес

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,21

Лос-Анджелес, 1990-е. 13-летний Стивен должен думать о будущем, но вместо этого предпочитает кататься на скейте и тусоваться с друзьями. Именно на улицах города ему предстоит получить первые уроки жизни и найти себя.