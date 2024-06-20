Семейный переполох
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Евгения Юстус
Актеры:
Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев, Вольфганг Черни, Ольга Зайковская, Евгения Ахременко, Варвара Куприна, Мария Филиппович, Маргарита Закович
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
6+
Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.
Сегодня
Завтра
22 июня, суббота
23 июня, воскресенье
24 июня, понедельник
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Стар
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
19:40
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Стар
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Алмаз Синема
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, среда
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
|Синема Стар
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Синема Стар
|
19:40
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
18:10
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
17:00
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
16:35
18:35
20:35
|Синема Стар
|
14:15
17:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:15
18:10
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
17:00
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
16:35
18:35
20:35
|Синема Стар
|
14:15
17:30
22 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
17:00
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
16:35
18:35
20:35
|Синема Стар
|
14:15
17:30
23 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Люксор Тула
|
10:40
15:00
17:00
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
16:35
18:35
20:35
|Синема Стар
|
14:15
17:30
24 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
17:25
21:45
|Синема Стар
|
14:15
17:30
25 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
16:35
18:35
20:35
|Синема Стар
|
14:15
17:30
26 июня, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
17:25
21:45
|Синема Стар
|
14:15
17:30
26 мая - 26 июня
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