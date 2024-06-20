  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Семейный переполох - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Семейный переполох

Семейный переполох

Премьера:
20.06.2024
 
Режиссер:
Евгения Юстус
  
Актеры:
Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев, Вольфганг Черни, Ольга Зайковская, Евгения Ахременко, Варвара Куприна, Мария Филиппович, Маргарита Закович
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
14:15
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Люксор Тула
17:30
Синема Стар
18:10
Иллизиум (Новомосковск)
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Иллизиум (Новомосковск)
14:15
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Люксор Тула
17:30
Синема Стар
18:10
Иллизиум (Новомосковск)
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, суббота
10:00
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Люксор Тула
17:30
Синема Стар
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, воскресенье
10:00
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Люксор Тула
17:30
Синема Стар
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, понедельник
10:00
Алмаз Синема
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Стар
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:40
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
10:00
Алмаз Синема
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Стар
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, среда
10:00
Алмаз Синема
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15
Синема Стар
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:40
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Игра королевы
12 - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Полночь с дьяволом
4 - 26 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Фора Х
1 - 22 июня
Люксор Тула
Сокровища партизанского леса
4 мая - 21 июня 2023
Майский
Басня
11 мая - 26 июня 2023
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.