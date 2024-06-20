Семейный переполох

Премьера: 20.06.2024

Режиссер: Евгения Юстус

Актеры: Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев, Вольфганг Черни, Ольга Зайковская, Евгения Ахременко, Варвара Куприна, Мария Филиппович, Маргарита Закович

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.