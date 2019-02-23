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Счастливого нового дня смерти

Счастливого нового дня смерти

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.02.2019
 
Режиссер:
Кристофер Лэндон
  
Актеры:
Джессика Рот, Руби Модин, Израэль Бруссар, Рэйчел Мэттьюз, Сурадж Шарма, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Венди Миклович, Сара Яркин, Фи Ву
  
Жанр:
ужасы, мистика
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,01
          
 

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья… Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!

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