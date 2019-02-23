Счастливого нового дня смерти
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 28.02.2019
Режиссер:
Кристофер Лэндон
Актеры:
Джессика Рот, Руби Модин, Израэль Бруссар, Рэйчел Мэттьюз, Сурадж Шарма, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Венди Миклович, Сара Яркин, Фи Ву
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,01
На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья… Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!
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Завтра
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2 марта, суббота
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3 марта, воскресенье
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4 марта, понедельник
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5 марта, вторник
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6 марта, среда
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