Счастливого нового дня смерти

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 28.02.2019

Режиссер: Кристофер Лэндон

Актеры: Джессика Рот, Руби Модин, Израэль Бруссар, Рэйчел Мэттьюз, Сурадж Шарма, Стив Зиссис, Чарльз Эйткин, Венди Миклович, Сара Яркин, Фи Ву

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,01

На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок — праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья… Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!