Родители легкого поведения
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.03.2019
Режиссер:
Фред Вульф
Актеры:
Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Аасиф Мандви, Оливия Луккарди, Айми Маллинз, Наталья Сиглиути, Джим Гэффиган, Бен Платт
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
96 мин
Фрэнк и Нэнси — семейная пара, живущая на широкую ногу в большом доме в британском стиле. Они с гордостью отправляют единственную дочь в колледж. Но оказывается, что богатство семьи не безгранично… Чтобы оплатить образование дочери и скрыть от близких финансовый крах, Фрэнк и Нэнси ночью в тайне от соседей устраивают гаражную распродажу, запивая все это алкоголем.
Сегодня
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 марта, воскресенье
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 марта, понедельник
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 марта, вторник
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 марта, среда
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
17 марта, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
18 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
19 марта, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
20 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50