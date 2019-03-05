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Родители легкого поведения

Родители легкого поведения

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.03.2019
 
Режиссер:
Фред Вульф
  
Актеры:
Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Аасиф Мандви, Оливия Луккарди, Айми Маллинз, Наталья Сиглиути, Джим Гэффиган, Бен Платт
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Фрэнк и Нэнси — семейная пара, живущая на широкую ногу в большом доме в британском стиле. Они с гордостью отправляют единственную дочь в колледж. Но оказывается, что богатство семьи не безгранично… Чтобы оплатить образование дочери и скрыть от близких финансовый крах, Фрэнк и Нэнси ночью в тайне от соседей устраивают гаражную распродажу, запивая все это алкоголем.

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