Родители легкого поведения

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.03.2019

Режиссер: Фред Вульф

Актеры: Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Аасиф Мандви, Оливия Луккарди, Айми Маллинз, Наталья Сиглиути, Джим Гэффиган, Бен Платт

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 96 мин

Фрэнк и Нэнси — семейная пара, живущая на широкую ногу в большом доме в британском стиле. Они с гордостью отправляют единственную дочь в колледж. Но оказывается, что богатство семьи не безгранично… Чтобы оплатить образование дочери и скрыть от близких финансовый крах, Фрэнк и Нэнси ночью в тайне от соседей устраивают гаражную распродажу, запивая все это алкоголем.