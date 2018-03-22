Страна: Индия, 2018

Режиссер: Радж Кумар Гупта

Актеры: Аджай Девган, Саурабх Шукла, Илеана, Амит Сиал, Амит Бимрот

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 120 мин

80-е годы. Бесстрашный сотрудник налоговой службы Амай Патнайк, известный своим талантом раскрывать финансовые махинации, совершает смелый рейд во владениях самого могущественного человека в городе — местного «короля» Рамешвара Сингха. Удастся ли принципиальному инспектору с успехом завершить обыск, даже не смотря на суровое противостояние оппонента? Фильм основан на реальной истории одного из самых громких рейдов, когда-либо известных в стране.