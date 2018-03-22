Рейд
Страна:
Индия, 2018
Режиссер:
Радж Кумар Гупта
Актеры:
Аджай Девган, Саурабх Шукла, Илеана, Амит Сиал, Амит Бимрот
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
120 мин
80-е годы. Бесстрашный сотрудник налоговой службы Амай Патнайк, известный своим талантом раскрывать финансовые махинации, совершает смелый рейд во владениях самого могущественного человека в городе — местного «короля» Рамешвара Сингха. Удастся ли принципиальному инспектору с успехом завершить обыск, даже не смотря на суровое противостояние оппонента? Фильм основан на реальной истории одного из самых громких рейдов, когда-либо известных в стране.
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