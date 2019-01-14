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Пышка

Пышка

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.01.2019
 
Режиссер:
Энн Флетчер
  
Актеры:
Дженнифер Энистон, Дав Камерон, Одейя Раш, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард, Хэролд Перрино, Даниэль Макдональд, Джорджи Флорес, Энн Махони, Дэн Финнерти
  
Жанр:
мюзикл, драма
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,97
          
 

Дочь-подросток бывшей королевы красоты — пышка, и с этим уже ничего не поделать. Трудно определить, кто больше комплексует по этому поводу — мама или дочь. Из чувства протеста Пышка принимает участие в конкурсе Мисс Teen Bluebonnet, в котором много лет назад победила ее мать. Конфликт обостряется, когда ее примеру следуют другие юные жительницы города, далекие от 90х60х90. Конкурс красоты их небольшого техасского городка уже никогда не будет прежним.

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