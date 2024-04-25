Пушистые спасатели: Новая команда

Премьера: 25.04.2024

Режиссер: Рикард Куссо, Таня Винсент

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 6+

Мэгги стала настоящим супергероем! Но с тех пор как она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника!