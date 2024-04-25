Пушистые спасатели: Новая команда
Премьера:
25.04.2024
Режиссер:
Рикард Куссо, Таня Винсент
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
81 минута
Возрастные ограничения:
6+
Мэгги стала настоящим супергероем! Но с тех пор как она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника!
26 - 31 июля
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1 августа, четверг 00:00
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25 - 31 июля