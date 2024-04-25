  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Пушистые спасатели: Новая команда - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Пушистые спасатели: Новая команда

Пушистые спасатели: Новая команда

Премьера:
25.04.2024
 
Режиссер:
Рикард Куссо, Таня Винсент
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
81 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Мэгги стала настоящим супергероем! Но с тех пор как она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу. Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника!

0
Касса
Схватка
26 - 31 июля
Синема Стар
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 7 августа
Кинотеатр 3D (Одоев)
Водитель-олигарх
18 июля - 1 августа
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Затерянный компас
1 августа, четверг 00:00
Люксор Тула
Список подозреваемых
25 - 31 июля
Иллизиум (Новомосковск)
Мир в моей голове
25 - 31 июля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.