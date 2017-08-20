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Про любовь. Только для взрослых

Про любовь. Только для взрослых

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.09.2017
 
Режиссер:
Анна Меликян, Наталья Меркулова, Павел Руминов, Алексей Чупов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили
  
Актеры:
Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев, Владимир Яглыч, Алиса Хазанова
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

 

Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.

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