афиша
афиша
Регистрация
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты

Страна:
Китай, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 13.07.2017
 
Режиссер:
Чан Гуанси, Пэн Фэй
  
Актеры:
Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  
Сбор в России:
$24 016
 

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

Купить билет
Сегодня
13:35 Киносити
Завтра
10:20 Киносити
13:35 Киносити
26 июля, среда
10:20 Киносити
13:35 Киносити
27 июля, четверг
10:30 Киносити
28 июля, пятница
10:30 Киносити
29 июля, суббота
10:30 Киносити
30 июля, воскресенье
10:30 Киносити
31 июля, понедельник
10:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.