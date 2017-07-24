Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Страна:
Китай, США, 2016
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Чан Гуанси, Пэн Фэй
Актеры:
Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
87 мин
Сбор в России:
$24 016
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.
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