Приключения Паддингтона 2
Страна:
Великобритания, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 18.01.2018
Режиссер:
Пол Кинг
Актеры:
Брендан Глисон, Бен Уишоу, Хью Грант, Питер Капальди, Салли Хокинс, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Имелда Стонтон, Хью Бонневилль, Дэниэл Стисен
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
103 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,67
В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Так Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
Завтра
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
20 января, суббота
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:30
|Киносити
21 января, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
|01:30
|Киносити
22 января, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
23 января, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
24 января, среда
|09:00
|Октябрь
|10:20
|Синема Стар
|10:30
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:40
|Алмаз Синема
|11:05
|Октябрь
|11:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Азот (Новомосковск)
|12:35
|Синема Стар
|12:40
|Алмаз Синема
|13:10
|Октябрь
|13:20
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Стар
|15:15
|Октябрь
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Киносити
|16:00
|Азот (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Киносити
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Киносити
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Киносити
|00:05
|Киносити
25 января, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
20 января, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
00:05
01:30
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
21 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
00:05
01:30
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
22 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
23 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
24 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
10:30
12:20
16:00
|Алмаз Синема
|
10:40
12:40
14:40
18:40
20:40
|Киносити
|
11:10
13:20
14:30
15:30
17:40
19:50
22:00
00:05
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:30
12:10
13:50
14:30
15:20
16:50
17:40
18:20
19:10
20:00
21:30
|Синема Стар
|
10:20
11:20
12:35
14:50
25 января, четверг
|Киносити
|
00:05