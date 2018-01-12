Приключения Паддингтона 2

Страна: Великобритания, Франция, 2017

Премьера: в РФ 18.01.2018

Режиссер: Пол Кинг

Актеры: Брендан Глисон, Бен Уишоу, Хью Грант, Питер Капальди, Салли Хокинс, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Имелда Стонтон, Хью Бонневилль, Дэниэл Стисен

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 103 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,67

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Так Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.