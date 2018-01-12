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Приключения Паддингтона 2

Приключения Паддингтона 2

Страна:
Великобритания, Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.01.2018
 
Режиссер:
Пол Кинг
  
Актеры:
Брендан Глисон, Бен Уишоу, Хью Грант, Питер Капальди, Салли Хокинс, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Имелда Стонтон, Хью Бонневилль, Дэниэл Стисен
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
103 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,67
          
 

 

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Так Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

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17:40 Киносити
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19:50 Киносити
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21 января, воскресенье
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11:05 Октябрь
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12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:10 Октябрь
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14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:40 Алмаз Синема
14:50 Синема Стар
15:15 Октябрь
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Киносити
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17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Киносити
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Киносити
00:05 Киносити
01:30 Киносити
22 января, понедельник
09:00 Октябрь
10:20 Синема Стар
10:30 Азот (Новомосковск)
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Алмаз Синема
11:05 Октябрь
11:10 Киносити
11:20 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Азот (Новомосковск)
12:35 Синема Стар
12:40 Алмаз Синема
13:10 Октябрь
13:20 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
14:40 Алмаз Синема
14:50 Синема Стар
15:15 Октябрь
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Киносити
16:00 Азот (Новомосковск)
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Киносити
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Киносити
00:05 Киносити
23 января, вторник
09:00 Октябрь
10:20 Синема Стар
10:30 Азот (Новомосковск)
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Алмаз Синема
11:05 Октябрь
11:10 Киносити
11:20 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Азот (Новомосковск)
12:35 Синема Стар
12:40 Алмаз Синема
13:10 Октябрь
13:20 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
14:40 Алмаз Синема
14:50 Синема Стар
15:15 Октябрь
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Киносити
16:00 Азот (Новомосковск)
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Киносити
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Киносити
00:05 Киносити
24 января, среда
09:00 Октябрь
10:20 Синема Стар
10:30 Азот (Новомосковск)
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Алмаз Синема
11:05 Октябрь
11:10 Киносити
11:20 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Азот (Новомосковск)
12:35 Синема Стар
12:40 Алмаз Синема
13:10 Октябрь
13:20 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 Киносити
14:40 Алмаз Синема
14:50 Синема Стар
15:15 Октябрь
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Киносити
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50 Киносити
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Киносити
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