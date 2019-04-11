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После

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.04.2019
 
Режиссер:
Дженни Гейдж
  
Актеры:
Медоу Уильямс, Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Питер Галлахер, Дженнифер Билз, Сэльма Блэр, Сэмюэл Ларсен, Дилан Арнольд, Пиа Миа Перез, Инанна Саркис
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, а он — дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после…

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