После
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 18.04.2019
Режиссер:
Дженни Гейдж
Актеры:
Медоу Уильямс, Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Питер Галлахер, Дженнифер Билз, Сэльма Блэр, Сэмюэл Ларсен, Дилан Арнольд, Пиа Миа Перез, Инанна Саркис
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
105 мин
Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, а он — дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после…
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|Киносити
|16:40
|Алмаз Синема
|17:15
|Киносити
|19:25
|Киносити
|22:10
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:40
22:10
|Киносити
|
10:20
15:05
17:15
19:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:40
22:10
|Киносити
|
10:20
15:05
17:15
19:25
00:10
20 апреля, суббота
|Киносити
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10:20
15:05
17:15
19:25
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21 апреля, воскресенье
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10:20
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17:15
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22 апреля, понедельник
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23 апреля, вторник
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24 апреля, среда
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10:20
15:05
17:15
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