Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 18.04.2019

Режиссер: Дженни Гейдж

Актеры: Медоу Уильямс, Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Питер Галлахер, Дженнифер Билз, Сэльма Блэр, Сэмюэл Ларсен, Дилан Арнольд, Пиа Миа Перез, Инанна Саркис

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 105 мин

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она — прилежная студентка и образцовая дочь, а он — дьявольски притягательный бунтарь из богатой семьи. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на до и после…