Страна: Италия, Франция, Германия, 2018

Премьера: в РФ 06.09.2018

Режиссер: Клаудио Поли

Актеры: Тони Сервилло, Тимоти Гартон Эш, Жан-Марк Дрейфус, Эдгар Фейхтвангер, Саймон Гудман

Жанр: документальный, исторический

Продолжительноcть: 95 мин

Музейное шоу «Похищенные сокровища Европы», познакомит зрителя с неизвестными широкой публике шедеврами искусства, вычеркнутыми из истории на рубеже 1930-1940-х годов. Прошло 80 лет с тех пор, как нацистский режим вынес запрет на так называемое «дегенеративное искусство», организовав знаменитую выставку в Мюнхене в 1937 году, заклеймившую авангардную живопись и прославившую «чистое арийское искусство». С начала Второй мировой войны нацисты силой забирали произведения искусства из музеев и домов крупных коллекционеров в Германии и на оккупированных территориях. Конфискованные шедевры планировалось переправить в родной город Гитлера Линц, который должен был превратиться в австрийский Лувр (проект остался на бумаге), а также в Каринхалл, частную резиденцию Геринга. По оценкам историков, количество разграбленных нацистами произведений искусства достигло в Германии свыше 16 тысяч, а по всей Европе — 5 миллионов экземпляров. В черном списке «дегенеративных художников» числились такие выдающиеся мастера, как Пикассо, Матисс, Бекманн, Клее, Кокошка, Дикс, Шагал, Лисицкий. Фильм снятый режиссером Клаудио Поли, представляет собой захватывающее путешествие по Парижу, Голландии и Германии, где состоялись важнейшие выставки, проливающие свет на преступления той эпохи. С редкими архивными материалами, поражающими историческими фактами и интересными деталями, знакомит зрителей знаменитый итальянский актер Тони Сервилло. Сначала зритель перенесется в пространство парижской экспозиции «21 rue La Boetie», представляющей часть восстановленного драгоценного наследия из коллекции Поля Розенберга. Розенберг был одним из величайших коллекционеров XX века, собрание которого включало в себя работы таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс. Затем действие делает остановку в голландском городе Девентере на выставке «Looted Art», состоящей из похищенных нацистами в годы войны картин. Далее фильм проводит зрителя в немецкие Берн и Бонн на выставку «Досье Гурлитта», где впервые была обнародована подпольная коллекция Корнелиуса Гурлитта. Гурлитт рос в семье торговца искусства, сотрудничавшего с нацистами. При случайном стечении обстоятельств в 2010 году немецкие полицейские после проверки нашли у него тайную коллекцию украденных во время Второй мировой войны сокровищ. Среди похищенных картин были найдены шедевры Шагала, Моне, Пикассо и Матисса. Другие важные действующие лица фильма — Саймон Гудман, обнародовавший украденную нацистами великолепную коллекцию произведений Дега, Ренуара и Боттичелли, Эдгар Фейхтвангер, живший по соседству с Гитлером за несколько лет до того, как все ценные вещи его семьи были конфискованы, и Том Селдорф, которому удалось разыскать 14 пропавших произведений искусства, принадлежащих его семье в 1930-х годах. Фильм также ценен комментариями уважаемых экспертов, среди которых историк и автор книги «Каталог Геринга» Жан-Марк Дрейфус и Майк Хоффманн, эксперт по «дегенеративному искусству» и автор биографии Хильденбранда Гурлитта. Уникальное музейное шоу «Похищенные сокровища Европы» станет заметным событием в кинотеатральном прокате России этой осенью.