афиша
афиша
Регистрация
Поезд в Пусан 2: Полуостров

Поезд в Пусан 2: Полуостров

Страна:
Южная Корея, 2020
 
Премьера:
в РФ 20.08.2020
 
Режиссер:
Ён Сан-хо
  
Актеры:
Кан Дон-вон, Ли Джон-хён, Ли Рэ, Квон Хэ-хё, Ким Мин-джэ, Ку Гё-хван, Ким До-юн, Ли Е-вон, Хван Ён-хи
  
Жанр:
ужасы, триллер, экшен
  
Бюджет:
$17 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,9
          
 

Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывшему военному предстоит путешествие по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.

Купить билет
Сегодня
12:55 Киносити
21:25 Алмаз Синема
22:00 Киносити
Завтра
12:55 Киносити
21:25 Алмаз Синема
22:00 Киносити
22 августа, суббота
12:55 Киносити
21:25 Алмаз Синема
22:00 Киносити
23 августа, воскресенье
12:55 Киносити
21:25 Алмаз Синема
22:00 Киносити
24 августа, понедельник
12:55 Киносити
22:00 Киносити
25 августа, вторник
12:55 Киносити
22:00 Киносити
26 августа, среда
12:55 Киносити
22:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
Купить билет
26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
Купить билет
11 сентября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
22 августа, суббота 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.