Поезд в Пусан 2: Полуостров
Страна:
Южная Корея, 2020
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Ён Сан-хо
Актеры:
Кан Дон-вон, Ли Джон-хён, Ли Рэ, Квон Хэ-хё, Ким Мин-джэ, Ку Гё-хван, Ким До-юн, Ли Е-вон, Хван Ён-хи
Жанр:
ужасы, триллер, экшен
Бюджет:
$17 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,9
Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывшему военному предстоит путешествие по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.
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