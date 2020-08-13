Поезд в Пусан 2: Полуостров

Страна: Южная Корея, 2020

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Ён Сан-хо

Актеры: Кан Дон-вон, Ли Джон-хён, Ли Рэ, Квон Хэ-хё, Ким Мин-джэ, Ку Гё-хван, Ким До-юн, Ли Е-вон, Хван Ён-хи

Жанр: ужасы, триллер, экшен

Бюджет: $17 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,9

Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывшему военному предстоит путешествие по жуткому миру, где помимо означенной угрозы опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание.