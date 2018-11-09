Подбросы
Страна:
Россия, Ирландия, Литва, Франция, 2018
Премьера:
в РФ 22.11.2018
Режиссер:
Иван Твердовский
Актеры:
Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Александра Урсуляк, Максим Виторган
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
88 мин
Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».