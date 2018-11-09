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Подбросы

Подбросы

Страна:
Россия, Ирландия, Литва, Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.11.2018
 
Режиссер:
Иван Твердовский
  
Актеры:
Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Александра Урсуляк, Максим Виторган
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».

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