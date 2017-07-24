Планета обезьян: Война

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Мэтт Ривз

Актеры: Джуди Грир, Вуди Харрельсон, Энди Серкис, Стив Зан, Сара Каннинг, Макс Ллойд-Джонс, Тай Олссон, Терри Нотари, Амья Миллер, Девин Далтон

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 145 мин

Бюджет: $150 000 000

Сбор в мире: $106 267 890

Сбор в России: $4 494 053

Рейтинг Кинопоиска: 7,05

Цезарь, который не хочет войны между обезьянами и людьми, пытается не допустить дальнейшего развития конфликта, но теряет жену и сына и отныне жаждет мести. Люди по-прежнему видят в обезьянах своих врагов, всеми силами пытаются их уничтожить и не замечают, что настоящая беда надвигается совсем с другой стороны.