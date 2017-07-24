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Планета обезьян: Война

Планета обезьян: Война

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.07.2017
 
Режиссер:
Мэтт Ривз
  
Актеры:
Джуди Грир, Вуди Харрельсон, Энди Серкис, Стив Зан, Сара Каннинг, Макс Ллойд-Джонс, Тай Олссон, Терри Нотари, Амья Миллер, Девин Далтон
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
145 мин
  
Бюджет:
$150 000 000
  
Сбор в мире:
$106 267 890
 
Сбор в России:
$4 494 053
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,05
          
 

Цезарь, который не хочет войны между обезьянами и людьми, пытается не допустить дальнейшего развития конфликта, но теряет жену и сына и отныне жаждет мести. Люди по-прежнему видят в обезьянах своих врагов, всеми силами пытаются их уничтожить и не замечают, что настоящая беда надвигается совсем с другой стороны.

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