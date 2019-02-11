Пилигрим
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 14.02.2019
Режиссер:
Александр Баршак
Актеры:
Игорь Петренко, Елена Север, Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Татьяна Васильева, Анна Банщикова, Дмитрий Мухамадеев, Дмитрий Куличков, Сергей Беляев, Павел Кузьмин
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
97 мин
В жизни Миры все замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет настоящая охота.
Сегодня
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, воскресенье
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, понедельник
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, вторник
|22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, среда
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
17 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
18 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
19 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
20 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55