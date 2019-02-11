Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 14.02.2019

Режиссер: Александр Баршак

Актеры: Игорь Петренко, Елена Север, Алексей Серебряков, Владимир Ильин, Татьяна Васильева, Анна Банщикова, Дмитрий Мухамадеев, Дмитрий Куличков, Сергей Беляев, Павел Кузьмин

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 97 мин

В жизни Миры все замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждет любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет настоящая охота.