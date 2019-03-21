Парк развлечений

Страна: Швеция, 2018

Премьера: в РФ 28.03.2019

Режиссер: Монс Морлинд, Бьёрн Стейн

Актеры: Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Леннарт Якель

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 104 мин

Герои фильма — наследники двух конкурирующих развлекательных парков Стокгольма, которые влюбляются друг в друга накануне Второй мировой войны.