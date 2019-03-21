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Парк развлечений

Парк развлечений

Страна:
Швеция, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.03.2019
 
Режиссер:
Монс Морлинд, Бьёрн Стейн
  
Актеры:
Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Леннарт Якель
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Герои фильма — наследники двух конкурирующих развлекательных парков Стокгольма, которые влюбляются друг в друга накануне Второй мировой войны.

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