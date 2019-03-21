Парк развлечений
Страна:
Швеция, 2018
Премьера:
в РФ 28.03.2019
Режиссер:
Монс Морлинд, Бьёрн Стейн
Актеры:
Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Леннарт Якель
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
104 мин
Герои фильма — наследники двух конкурирующих развлекательных парков Стокгольма, которые влюбляются друг в друга накануне Второй мировой войны.
Сегодня
|19:40
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Завтра
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30 марта, суббота
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1 апреля, понедельник
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2 апреля, вторник
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3 апреля, среда
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