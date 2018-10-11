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Папа, сдохни

Папа, сдохни

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 16.09.2018
 
Режиссер:
Кирилл Соколов
  
Актеры:
Виталий Хаев, Александр Кузнецов, Евгения Крегжде , Михаил Горевой, Елена Шевченко, Игорь Грабузов, Александр Домогаров мл., Владимир Афанасьев, Владимир Кондауров, Артем Башенин
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.

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