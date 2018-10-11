Папа, сдохни

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 16.09.2018

Режиссер: Кирилл Соколов

Актеры: Виталий Хаев, Александр Кузнецов, Евгения Крегжде , Михаил Горевой, Елена Шевченко, Игорь Грабузов, Александр Домогаров мл., Владимир Афанасьев, Владимир Кондауров, Артем Башенин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.