Оленья кожа

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 02.08.2019

Режиссер: Квентин Дюпье

Актеры: Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Лорен Николас, Корали Руссье, Стефан Жобер, Франк Лебретон, Мари Бюнель

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 77 мин

Мужчина попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.