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Оленья кожа

Оленья кожа

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 02.08.2019
 
Режиссер:
Квентин Дюпье
  
Актеры:
Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Лорен Николас, Корали Руссье, Стефан Жобер, Франк Лебретон, Мари Бюнель
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
77 мин
  

Мужчина попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.

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