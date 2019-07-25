Оленья кожа
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 02.08.2019
Режиссер:
Квентин Дюпье
Актеры:
Жан Дюжарден, Адель Энель, Альберт Дельпи, Лорен Николас, Корали Руссье, Стефан Жобер, Франк Лебретон, Мари Бюнель
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
77 мин
Мужчина попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.
Сегодня
|20:20
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Завтра
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10 августа, суббота
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11 августа, воскресенье
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12 августа, понедельник
|20:20
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13 августа, вторник
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14 августа, среда
|20:20
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