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Офицеры

Офицеры

Страна:
СССР, 1971
 
Режиссер:
Владимир Роговой
  
Актеры:
Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин, Наталья Рычагова, Владимир Дружников, Андрей Громов, Юрий Сорокин, Шаджан Акмухамедов, Евгений Весник
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.

 
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3 мая, среда
19:00 Майский
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