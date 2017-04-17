Офицеры
Страна:
СССР, 1971
Режиссер:
Владимир Роговой
Актеры:
Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин, Наталья Рычагова, Владимир Дружников, Андрей Громов, Юрий Сорокин, Шаджан Акмухамедов, Евгений Весник
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
91 мин
Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|16:00
|Майский
2 мая, вторник
|19:00
|Майский
3 мая, среда
|19:00
|Майский
4 мая, четверг
|19:00
|Майский
5 мая, пятница
|19:00
|Майский
6 мая, суббота
|19:00
|Майский