Страна: СССР, 1971

Режиссер: Владимир Роговой

Актеры: Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин, Наталья Рычагова, Владимир Дружников, Андрей Громов, Юрий Сорокин, Шаджан Акмухамедов, Евгений Весник

Жанр: драма

Продолжительноcть: 91 мин

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.