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Новая жизнь Аманды

Новая жизнь Аманды

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 16.05.2019
 
Режиссер:
Микаэль Херс
  
Актеры:
Венсан Лакост, Изаура Мюльтрие, Стэйси Мартин, Офелия Колб, Марианн Басле, Джонатан Коэн, Набиха Аккари, Грета Скакки, Бакари Сангаре, Клер Тран
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Давид, совсем еще молодой человек, живет сегодняшним днем и не слишком задумывается о будущем. Когда его старшую сестру убивают, на плечи юноши ложится ответственность за 7-летнюю племянницу Аманду.

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