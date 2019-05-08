Новая жизнь Аманды
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 16.05.2019
Режиссер:
Микаэль Херс
Актеры:
Венсан Лакост, Изаура Мюльтрие, Стэйси Мартин, Офелия Колб, Марианн Басле, Джонатан Коэн, Набиха Аккари, Грета Скакки, Бакари Сангаре, Клер Тран
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
107 мин
Давид, совсем еще молодой человек, живет сегодняшним днем и не слишком задумывается о будущем. Когда его старшую сестру убивают, на плечи юноши ложится ответственность за 7-летнюю племянницу Аманду.
Сегодня
|18:00
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Завтра
|18:00
|ДКЖ Кино
18 мая, суббота
|18:00
|ДКЖ Кино
19 мая, воскресенье
|18:00
|ДКЖ Кино
20 мая, понедельник
|18:00
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21 мая, вторник
|18:00
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22 мая, среда
|18:00
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