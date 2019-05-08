Новая жизнь Аманды

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 16.05.2019

Режиссер: Микаэль Херс

Актеры: Венсан Лакост, Изаура Мюльтрие, Стэйси Мартин, Офелия Колб, Марианн Басле, Джонатан Коэн, Набиха Аккари, Грета Скакки, Бакари Сангаре, Клер Тран

Жанр: драма

Продолжительноcть: 107 мин

Давид, совсем еще молодой человек, живет сегодняшним днем и не слишком задумывается о будущем. Когда его старшую сестру убивают, на плечи юноши ложится ответственность за 7-летнюю племянницу Аманду.