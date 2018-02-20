Ночные игры
История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.
|10:30
|Киносити
|13:40
|Победа (Новомосковск)
|13:50
|Алмаз Синема
|15:15
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Победа (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
|22:00
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|Победа (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Победа (Новомосковск)
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|Киносити
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|Победа (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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|Победа (Новомосковск)
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|Победа (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
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|Алмаз Синема
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|Победа (Новомосковск)
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|Победа (Новомосковск)
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|Победа (Новомосковск)
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|Победа (Новомосковск)
|13:45
|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Киносити
|21:30
|Победа (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Киносити
|13:40
|Победа (Новомосковск)
|13:45
|Алмаз Синема
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|Киносити
|17:40
|Алмаз Синема
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|Киносити
|21:30
|Алмаз Синема
|21:30
|Победа (Новомосковск)
|22:20
|Киносити
|Алмаз Синема
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13:50
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17:20
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|Победа (Новомосковск)
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13:40
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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|Победа (Новомосковск)
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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17:50
20:25
22:20
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|Алмаз Синема
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|Киносити
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10:10
14:00
17:50
22:20
|Победа (Новомосковск)
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