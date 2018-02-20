афиша
афиша
Регистрация
Ночные игры

Ночные игры

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 22.02.2018
 
Режиссер:
Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
  
Актеры:
Рэйчел МакАдамс, Джейсон Бейтман, Джесси Племонс, Кайл Чандлер, Билли Магнуссен, Кайли Банбери, Шэрон Хорган, Джошуа Микель, Ламорн Моррис, Камилль Чен
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

 

История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.

Купить билет
Сегодня
10:30 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
15:15 Киносити
17:20 Киносити
17:40 Алмаз Синема
20:00 Киносити
21:30 Победа (Новомосковск)
21:30 Алмаз Синема
22:00 Киносити
Завтра
10:30 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
15:15 Киносити
17:20 Киносити
17:40 Алмаз Синема
20:00 Киносити
21:30 Алмаз Синема
21:30 Победа (Новомосковск)
22:00 Киносити
00:05 Киносити
24 февраля, суббота
10:30 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
15:15 Киносити
17:20 Киносити
17:40 Алмаз Синема
20:00 Киносити
21:30 Алмаз Синема
21:30 Победа (Новомосковск)
22:00 Киносити
00:05 Киносити
25 февраля, воскресенье
10:30 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
15:15 Киносити
17:20 Киносити
17:40 Алмаз Синема
20:00 Киносити
21:30 Алмаз Синема
21:30 Победа (Новомосковск)
22:00 Киносити
00:05 Киносити
26 февраля, понедельник
10:10 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:45 Алмаз Синема
14:00 Киносити
17:40 Алмаз Синема
17:50 Киносити
20:25 Киносити
21:30 Победа (Новомосковск)
21:30 Алмаз Синема
22:20 Киносити
00:05 Киносити
27 февраля, вторник
10:10 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:45 Алмаз Синема
14:00 Киносити
17:40 Алмаз Синема
17:50 Киносити
20:25 Киносити
21:30 Победа (Новомосковск)
21:30 Алмаз Синема
22:20 Киносити
28 февраля, среда
10:10 Киносити
13:40 Победа (Новомосковск)
13:45 Алмаз Синема
14:00 Киносити
17:40 Алмаз Синема
17:50 Киносити
21:30 Алмаз Синема
21:30 Победа (Новомосковск)
22:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.