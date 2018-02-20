Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 22.02.2018

Режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн

Актеры: Рэйчел МакАдамс, Джейсон Бейтман, Джесси Племонс, Кайл Чандлер, Билли Магнуссен, Кайли Банбери, Шэрон Хорган, Джошуа Микель, Ламорн Моррис, Камилль Чен

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 100 мин

История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет? В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.