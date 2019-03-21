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Нежная рука закона

Нежная рука закона

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.04.2019
 
Режиссер:
Пьер Сальвадори
  
Актеры:
Адель Энель, Пио Мармай, Одри Тоту, Дэмиен Боннар, Венсан Эльбаз, Осине Шутри, Октав Боссюэ, Жан-Луи Барселона, Александр Маруани
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Ивонн, молодой полицейский инспектор, неожиданно узнаёт, что её покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона: оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провёл 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

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