Нежная рука закона

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 11.04.2019

Режиссер: Пьер Сальвадори

Актеры: Адель Энель, Пио Мармай, Одри Тоту, Дэмиен Боннар, Венсан Эльбаз, Осине Шутри, Октав Боссюэ, Жан-Луи Барселона, Александр Маруани

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 108 мин

Ивонн, молодой полицейский инспектор, неожиданно узнаёт, что её покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона: оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провёл 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.