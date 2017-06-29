Неуловимые мстители

Страна: СССР, 1966

Режиссер: Эдмонд Кеосаян

Актеры: Вася Васильев, Витя Косых, Валя Курдюкова, Миша Метёлкин

Жанр:

приключения, истерн

Продолжительноcть: 79 мин

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.