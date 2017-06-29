Неуловимые мстители
Страна:
СССР, 1966
Режиссер:
Эдмонд Кеосаян
Актеры:
Вася Васильев, Витя Косых, Валя Курдюкова, Миша Метёлкин
Жанр:
Продолжительноcть:
79 мин
Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
1 августа, вторник
|17:00
|Майский
2 августа, среда
|17:00
|Майский
3 августа, четверг
|17:00
|Майский
4 августа, пятница
|17:00
|Майский