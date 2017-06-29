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Неуловимые мстители

Неуловимые мстители

Страна:
СССР, 1966
 
 
Режиссер:
Эдмонд Кеосаян
 
Актеры:
Вася Васильев, Витя Косых, Валя Курдюкова, Миша Метёлкин
 
Жанр:
приключения, истерн
 
Продолжительноcть:
79 мин
 
 

 

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.

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