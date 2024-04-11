Неожиданные связи
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Жюльен Эрве
Актеры:
Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу, Софи Фруассар, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Лоик Рожуан, Шарлин Поль, Филипп Вье
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
91 минута
Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!
Сегодня
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
13 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
14 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
15 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
16 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
17 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
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