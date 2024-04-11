Неожиданные связи

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Жюльен Эрве

Актеры: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу, Софи Фруассар, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Лоик Рожуан, Шарлин Поль, Филипп Вье

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!