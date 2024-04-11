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Неожиданные связи

Неожиданные связи

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Жюльен Эрве
  
Актеры:
Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу, Софи Фруассар, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Лоик Рожуан, Шарлин Поль, Филипп Вье
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!

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