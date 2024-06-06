Научи меня жить
Премьера:
06.06.2024
Режиссер:
Акан Сатаев
Актеры:
Акан Сатаев, Еркебулан Токтар, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Нурсауле Аубакирова, Сергей Уфимцев
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Успешный бизнесмен волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает ему жизнь.
Сегодня
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
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