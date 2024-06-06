Научи меня жить

Премьера: 06.06.2024

Режиссер: Акан Сатаев

Актеры: Акан Сатаев, Еркебулан Токтар, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Нурсауле Аубакирова, Сергей Уфимцев

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Успешный бизнесмен волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает ему жизнь.