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Научи меня жить

Научи меня жить

Премьера:
06.06.2024
 
Режиссер:
Акан Сатаев
  
Актеры:
Акан Сатаев, Еркебулан Токтар, Гайдар Гильманов, Асель Сагатова, Жан Байжанбаев, Гульназ Жоланова, Нурсауле Аубакирова, Сергей Уфимцев
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Успешный бизнесмен волей случая становится настоящим наставником для молодого официанта, который случайно спасает ему жизнь.

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