Страна: СССР, 1970

Режиссер:

Глеб Панфилов

Актеры: Инна Чурикова, Леонид Куравлёв

Жанр:

трагикомедия

Продолжительноcть: 86 мин

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д`Арк. Сбывается мечта: ее приглашают на главную роль, и у нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений