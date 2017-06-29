Начало
Страна:
СССР, 1970
Режиссер:
Актеры:
Инна Чурикова,
Леонид Куравлёв
Жанр:
Продолжительноcть:
86 мин
Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д`Арк. Сбывается мечта: ее приглашают на главную роль, и у нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|16:00
|Майский
1 августа, вторник
|19:00
|Майский
2 августа, среда
|19:00
|Майский
3 августа, четверг
|19:00
|Майский
4 августа, пятница
|19:00
|Майский