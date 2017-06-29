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Страна:
СССР, 1970
 
 
Режиссер:
Глеб Панфилов
 
Актеры:
Инна Чурикова,
Леонид Куравлёв
Жанр:
трагикомедия
 
Продолжительноcть:
86 мин
 
 

 

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д`Арк. Сбывается мечта: ее приглашают на главную роль, и у нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений

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