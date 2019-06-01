Мы всегда жили в замке
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 06.06.2019
Режиссер:
Стэйси Пассон
Актеры:
Патрик Джозеф Бернс, Питер Кунан, Джоэнн Кроуфорд, Александра Даддарио, Таисса Фармига, Криспин Гловер, Боско Хоган, Стефен Хоган, Паула Малкомсон
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
93 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,37
История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сестры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.
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23:00
|ДКЖ Кино
|
18:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:00
|ДКЖ Кино
|
18:20
8 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
23:00
|ДКЖ Кино
|
18:20
9 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:00
|ДКЖ Кино
|
18:20
10 июня, понедельник
|ДКЖ Кино
|
18:20
11 июня, вторник
|ДКЖ Кино
|
18:20
12 июня, среда
|ДКЖ Кино
|
22:00