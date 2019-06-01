Мы всегда жили в замке

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Стэйси Пассон

Актеры: Патрик Джозеф Бернс, Питер Кунан, Джоэнн Кроуфорд, Александра Даддарио, Таисса Фармига, Криспин Гловер, Боско Хоган, Стефен Хоган, Паула Малкомсон

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 93 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,37

История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сестры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.