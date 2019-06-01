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Мы всегда жили в замке

Мы всегда жили в замке

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Стэйси Пассон
  
Актеры:
Патрик Джозеф Бернс, Питер Кунан, Джоэнн Кроуфорд, Александра Даддарио, Таисса Фармига, Криспин Гловер, Боско Хоган, Стефен Хоган, Паула Малкомсон
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
93 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,37
          
 

История семьи отшельников Блэквудов — двух молодых сестёр и больного дяди, — которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сестры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец-кузен, приехавший с корыстными намерениями.

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