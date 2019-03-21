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Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 28.03.2019
Режиссер:
Джордан Пил
Актеры:
Анна Диоп, Элизабет Мосс, Лупита Нионго, Кара Хэйуорд, Яхья Абдул-Матин II, Уинстон Дьюк, Кали Шелдон, Тим Хайдекер, Ноэль Шелдон
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
116 мин
Бюджет:
$24 601 000,00
Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.
Сегодня
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
30 марта, суббота
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
|01:20
|Киносити
31 марта, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
|01:20
|Киносити
1 апреля, понедельник
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
2 апреля, вторник
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
3 апреля, среда
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|12:25
|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|19:20
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
4 апреля, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
Завтра
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
00:00
30 марта, суббота
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
00:00
01:20
31 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
00:00
01:20
1 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
00:00
2 апреля, вторник
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
00:00
3 апреля, среда
|Алмаз Синема
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10:05
15:00
19:30
23:00
|Киносити
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10:10
12:25
17:05
19:20
00:00
4 апреля, четверг
|Киносити
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