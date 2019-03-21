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Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.03.2019
 
Режиссер:
Джордан Пил
  
Актеры:
Анна Диоп, Элизабет Мосс, Лупита Нионго, Кара Хэйуорд, Яхья Абдул-Матин II, Уинстон Дьюк, Кали Шелдон, Тим Хайдекер, Ноэль Шелдон
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
116 мин
  
Бюджет:
$24 601 000,00
  

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.

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