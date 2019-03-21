Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 28.03.2019

Режиссер: Джордан Пил

Актеры: Анна Диоп, Элизабет Мосс, Лупита Нионго, Кара Хэйуорд, Яхья Абдул-Матин II, Уинстон Дьюк, Кали Шелдон, Тим Хайдекер, Ноэль Шелдон

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 116 мин

Бюджет: $24 601 000,00

Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть. С приближением ночи становится понятно, что покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи.