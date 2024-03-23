Мульт в кино. Выпуск №167. Фокус-покус

Премьера: 23.03.2024

Режиссер: Алексей Игнатов, Максим Куликов, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Елизавета Елькина, Антон Худяков

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 51 минута

Новый выпуск киножурнала «Мульт в кино» приглашает зрителей погрузиться в атмосферу волшебства вместе с новыми ведущими! В новом выпуске в гости к Росинке, Умычу и Непоседусу придет настоящий иллюзионист, который научит ребят и всех зрителей своим фирменным фокусам. На «Музыкальной разминке» в этот раз мы потанцуем под современную версию «Калинки-малинки» — народная песня предстанет в новом звучании и однозначно надолго засядет у вас в голове своим задорным припевом. А еще мы приготовим любимое блюдо Непоседуса, обязательно отгадаем загадки с Умычем, узнаем много нового о животном мире, заработаем за правильные ответы баллы на призы и, конечно же, посмотрим мультфильмы. Тем более что в этом выпуске «Мульт в кино» появится новый яркий и захватывающий мультик о веселых Лудлах — «Лудлвилль»!