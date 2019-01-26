МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 02.02.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 45 мин

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки найдут целый ящик мороженного, а Кубики попробуют выучить правила дорожного движения. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Деревяшки», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».