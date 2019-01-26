МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Будь здоров!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 02.02.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки найдут целый ящик мороженного, а Кубики попробуют выучить правила дорожного движения. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Деревяшки», «Бобр Добр» и «Волшебный фонарь».
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:55
|ДКЖ Кино
|12:25
|ДК Белёва
|12:25
|Киреевский ГДК
|12:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:25
|Стрела (Дубна)
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:55
|ДКЖ Кино
|12:25
|ДК Белёва
|12:25
|Киреевский ГДК
|12:25
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:25
|Стрела (Дубна)
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
12:25
|ДКЖ Кино
|
10:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
12:25
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Стрела (Дубна)
|
10:00
12:25
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
12:25
|ДКЖ Кино
|
10:55
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:00
12:25
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Стрела (Дубна)
|
10:00
12:25