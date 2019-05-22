МУЛЬТ в кино. Выпуск №98. Летнее настроение

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 25.05.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный, детский

Продолжительноcть: 46 мин

В новом выпуске ми-ми-мишка Кеша изобретёт себе нового друга — робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр Добр».