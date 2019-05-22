МУЛЬТ в кино. Выпуск №98. Летнее настроение
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 25.05.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный, детский
Продолжительноcть:
46 мин
В новом выпуске ми-ми-мишка Кеша изобретёт себе нового друга — робота, а Лео и Тиг спасут кенгурёнка. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Планета Ай» и «Бобр Добр».
Сегодня
|10:35
|ДКЖ Кино
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:35
|ДКЖ Кино
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00