МУЛЬТ в кино. Выпуск №91. Самые любимые!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 16.02.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
51 мин
В новом выпуске Ми-Ми-Мишки создадут машину для охраны друзей, а Лео и Тиг подружатся с китайской обезьянкой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь».
Сегодня
|11:55
|ДК Белёва
Завтра
|11:00
|ДКЖ Кино
|11:55
|ДК Белёва
|11:55
|Киреевский ГДК
|11:55
|Стрела (Дубна)
|11:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17 февраля, воскресенье
|11:00
|ДКЖ Кино
|11:55
|Киреевский ГДК
|11:55
|ДК Белёва
|11:55
|Стрела (Дубна)
|11:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19 февраля, вторник
|11:55
|ДК Белёва
20 февраля, среда
|11:55
|ДК Белёва
Сегодня
|ДК Белёва
|
11:55
Завтра
|ДК Белёва
|
11:55
|ДКЖ Кино
|
11:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:55
|Киреевский ГДК
|
11:55
|Стрела (Дубна)
|
11:55
17 февраля, воскресенье
|ДК Белёва
|
11:55
|ДКЖ Кино
|
11:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:55
|Киреевский ГДК
|
11:55
|Стрела (Дубна)
|
11:55
19 февраля, вторник
|ДК Белёва
|
11:55
20 февраля, среда
|ДК Белёва
|
11:55