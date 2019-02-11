МУЛЬТ в кино. Выпуск №91. Самые любимые!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 16.02.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 51 мин

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки создадут машину для охраны друзей, а Лео и Тиг подружатся с китайской обезьянкой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь».