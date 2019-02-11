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МУЛЬТ в кино. Выпуск №91. Самые любимые!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №91. Самые любимые!

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.02.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, короткометражный, семейный
  
Продолжительноcть:
51 мин
  

В новом выпуске Ми-Ми-Мишки создадут машину для охраны друзей, а Лео и Тиг подружатся с китайской обезьянкой. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Волшебный фонарь».

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