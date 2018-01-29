МУЛЬТ в кино. Выпуск №68. Добро пожаловать!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 03.02.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
51 мин
В новом выпуске киножурнала «МУЛЬТ в кино» — 5 новых серий! Смотрите свежие эпизоды мультфильмов «Четверо в кубе», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», «Лео и Тиг» и «Сказочный патруль».
Сегодня
|10:30
|ДКЖкино
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|ДКЖкино
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
Завтра
|ДКЖкино
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35