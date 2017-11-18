МУЛЬТ в кино. Выпуск №63. Шоу продолжается!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 25.11.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Смотрите в 63-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Четверо в кубе» и премьеру — новый мультфильм «Дракоша Тоша»!
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:25
|ДКЖкино
Завтра
|11:25
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
Завтра
|ДКЖкино
|
11:25