МУЛЬТ в кино. Выпуск №60. Отдыхаем вместе!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 14.10.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
56 мин
Какую драгоценность нашли Барбоскины, кто из Сказочного патруля празднует день рождения и куда полетели фиксики? Смотрите в юбилейном 60-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Капитан Кракен и его команда», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Деревяшки».
Сегодня
|10:50
|ДКЖкино
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Завтра
|10:00
|ДКЖкино
|12:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
Сегодня
|ДКЖкино
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00
Завтра
|ДКЖкино
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
12:00