МУЛЬТ в кино. Выпуск №58. Большая перемена

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 16.09.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 52 мин

Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале — «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».