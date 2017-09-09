МУЛЬТ в кино. Выпуск №58. Большая перемена
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 16.09.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
52 мин
Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале — «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе».
Сегодня
|10:00
|Куркино
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|ДКЖкино
|12:35
|Куркино
|12:35
|Киреевский ГДК
|12:35
|ДК Белёва
Завтра
|10:00
|Куркино
|10:00
|ДК Белёва
|10:00
|Киреевский ГДК
|12:00
|ДКЖкино
|12:35
|Куркино
|12:35
|Киреевский ГДК
|12:35
|ДК Белёва
Сегодня
|ДК Белёва
|
10:00
12:35
|ДКЖкино
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:35
|Куркино
|
10:00
12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
Завтра
|ДК Белёва
|
10:00
12:35
|ДКЖкино
|
12:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
12:35
|Куркино
|
10:00
12:35