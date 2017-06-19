МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 24.06.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Лето началось, а значит настало время для настоящих приключений! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы» — с 24 июня. А в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лео и Тиг» и премьера — новый мультсериал «Четверо в кубе».
Сегодня
|10:40
|ДКЖкино
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:40
|ДК Белёва
|11:40
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|11:40
|Киреевский ГДК
|11:40
|Стрела (Дубна)
|11:55
|Октябрь
Завтра
|10:00
|ДКЖкино
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:40
|ДК Белёва
|11:40
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|11:40
|Киреевский ГДК
|11:40
|Стрела (Дубна)
|11:55
|Октябрь
27 июня, вторник
|11:55
|Октябрь
Сегодня
|ДК Белёва
|
11:40
|ДКЖкино
|
10:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:40
|Киреевский ГДК
|
11:40
|Октябрь
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Стрела (Дубна)
|
11:40
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:40
Завтра
|ДК Белёва
|
11:40
|ДКЖкино
|
10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:40
|Киреевский ГДК
|
11:40
|Октябрь
|
11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Стрела (Дубна)
|
11:40
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:40
27 июня, вторник
|Октябрь
|
11:55