Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 24.06.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

Лето началось, а значит настало время для настоящих приключений! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы» — с 24 июня. А в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лео и Тиг» и премьера — новый мультсериал «Четверо в кубе».