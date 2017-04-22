МУЛЬТ в кино. Выпуск №52. Мир, МУЛЬТ, май!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 29.04.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
48 мин
На майские праздники Лунтик и его друзья отправятся в аквапарк, Фиксики изобретут фикси-деньги, а озорная семейка Белки и Стрелки примет участие в Больших гонках. Вы с нами? В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Фиксики».
Сегодня
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|ДКЖкино
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|ДКЖкино
1 мая, понедельник
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|ДКЖкино
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
1 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15