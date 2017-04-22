МУЛЬТ в кино. Выпуск №52. Мир, МУЛЬТ, май!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 29.04.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 48 мин

На майские праздники Лунтик и его друзья отправятся в аквапарк, Фиксики изобретут фикси-деньги, а озорная семейка Белки и Стрелки примет участие в Больших гонках. Вы с нами? В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Фиксики».