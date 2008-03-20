Мой сосед Тоторо

Страна: Япония

Премьера: 20.03.2008

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанр: Анимационный, Аниме, Фэнтези, ForChildreen

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 8.10

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.