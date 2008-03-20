Мой сосед Тоторо
Страна:
Япония
Премьера:
20.03.2008
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
Жанр:
Анимационный, Аниме, Фэнтези, ForChildreen
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
8.10
Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
25 августа, воскресенье 00:00