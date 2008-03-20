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Мой сосед Тоторо

Мой сосед Тоторо

Страна:
Япония
 
Премьера:
20.03.2008
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Фэнтези, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
8.10
 
 

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.

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Касса
Мой сосед Тоторо
25 августа, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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