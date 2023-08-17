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Мой Хатико

Мой Хатико

Премьера:
31.08.2023
 
Режиссер:
Сюй Ан
  
Актеры:
Бай Цзюйган, Джоан Чень, Фэн Сяоган, Эпонин Хуан, Цюань Бо
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
125 минут
  
Рейтинг:
6.80
 
 

Кто не знает Хатико? Однажды профессор подобрал на улице бездомного милого щенка. Несмотря на протесты семьи, он оставляет нового друга дома, и вскоре тот вырастает в доброго и преданного пса. Любовь к обаятельной собаке сближает членов семьи, добавляет ей тепла и уюта.

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