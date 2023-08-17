Мой Хатико

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Сюй Ан

Актеры: Бай Цзюйган, Джоан Чень, Фэн Сяоган, Эпонин Хуан, Цюань Бо

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 125 минут

Рейтинг: 6.80

Кто не знает Хатико? Однажды профессор подобрал на улице бездомного милого щенка. Несмотря на протесты семьи, он оставляет нового друга дома, и вскоре тот вырастает в доброго и преданного пса. Любовь к обаятельной собаке сближает членов семьи, добавляет ей тепла и уюта.