Мой Хатико
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Сюй Ан
Актеры:
Бай Цзюйган, Джоан Чень, Фэн Сяоган, Эпонин Хуан, Цюань Бо
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
125 минут
Рейтинг:
6.80
Кто не знает Хатико? Однажды профессор подобрал на улице бездомного милого щенка. Несмотря на протесты семьи, он оставляет нового друга дома, и вскоре тот вырастает в доброго и преданного пса. Любовь к обаятельной собаке сближает членов семьи, добавляет ей тепла и уюта.
Сегодня
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
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