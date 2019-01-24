Мирай из будущего
Страна:
Япония, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Мамору Хосода
Актеры:
Хару Куроки, Мока Камисираиси, Гэн Хосино, Кодзи Якусё, Кумико Асо, Мицуо Ёсихара, Ёсико Миядзаки
Жанр:
аниме, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку — сильным юношей, а свою младшую сестру — тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.
Сегодня
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00