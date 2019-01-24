Мирай из будущего

Страна: Япония, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Мамору Хосода

Актеры: Хару Куроки, Мока Камисираиси, Гэн Хосино, Кодзи Якусё, Кумико Асо, Мицуо Ёсихара, Ёсико Миядзаки

Жанр: аниме, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку — сильным юношей, а свою младшую сестру — тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.