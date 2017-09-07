Министр
Страна:
Италия, 2016
Премьера:
в РФ 14.09.2017
Режиссер:
Джорджио Амато
Актеры:
Джорджио Амато, Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио, Ферруччо Ферранте, Ира Фронтен, Джулия Гуалано
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
104 мин
Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит... но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.
Сегодня
|18:40
|ДКЖкино
Завтра
|18:40
|ДКЖкино
23 сентября, суббота
|18:40
|ДКЖкино
24 сентября, воскресенье
|18:40
|ДКЖкино
25 сентября, понедельник
|18:40
|ДКЖкино
26 сентября, вторник
|18:40
|ДКЖкино
27 сентября, среда
|20:55
|ДКЖкино