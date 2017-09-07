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Министр

Министр

Страна:
Италия, 2016
 
Премьера:
в РФ 14.09.2017
 
Режиссер:
Джорджио Амато
  
Актеры:
Джорджио Амато, Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио, Ферруччо Ферранте, Ира Фронтен, Джулия Гуалано
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит... но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.

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