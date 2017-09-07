Страна: Италия, 2016

Премьера: в РФ 14.09.2017

Режиссер: Джорджио Амато

Актеры: Джорджио Амато, Джанмарко Тоньяцци, Алессия Барела, Фортунато Серлино, Нино Д’Агата, Джанлука Д’Эрколе, Алессио Де Персио, Джулия Ди Килио, Ферруччо Ферранте, Ира Фронтен, Джулия Гуалано

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 104 мин

Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит... но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.