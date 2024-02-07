Между нами лето
Премьера:
14.02.2024
Режиссер:
Юрий Шаров
Актеры:
Влад Прохоров, Анфиса Черных, Павел Майков, Георгий Дронов, Екатерина Стулова, Сергей Степин, Павел Баршак, Екатерина Круглова, Виктория Рыженина, Стефания Баюшкина
Жанр:
Комедия, Мюзикл
Продолжительноcть:
114 минуты
Лето 1999 года. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий, где парню достается главная роль в музыкальной постановке. В паре с ним выступит местная красавица Полина. Саша влюбляется в девушку и, сам того не понимая, затягивает себя и свою семью в неравную борьбу с управляющим санаторием Мишей, который не гнушается использовать любые рычаги, чтобы Полина была с ним.
Сегодня
|
11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:40
|Люксор Тула
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:20
|Люксор Тула
Завтра
|
12:30
|Люксор Тула
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:40
|Люксор Тула
16 февраля, пятница
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Иллизиум (Новомосковск)
17 февраля, суббота
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
|Люксор Тула
|
14:40
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:45
16 февраля, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
17 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
18 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
20 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
21 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
8 - 21 февраля
18 февраля, воскресенье 00:00
16 - 19 февраля
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