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Место встречи

Место встречи

Страна:
Италия, 2017
 
Премьера:
в РФ 08.02.2018
 
Режиссер:
Паоло Дженовезе
  
Актеры:
Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия Д’Амико, Рокко Папалео, Джулия Лаццарини
  
Жанр:
комедия, драма
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

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