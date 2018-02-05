Место встречи
Страна:
Италия, 2017
Премьера:
в РФ 08.02.2018
Режиссер:
Паоло Дженовезе
Актеры:
Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия Д’Амико, Рокко Папалео, Джулия Лаццарини
Жанр:
комедия, драма
Продолжительноcть:
105 мин
Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?
Сегодня
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 февраля, воскресенье
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
18 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
20 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
21 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25