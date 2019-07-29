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Медведи Камчатки. Начало жизни

Медведи Камчатки. Начало жизни

Эта документалка рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съемочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — в мир, где человеку отведена роль наблюдателя.

Фильм получил престижную премию «Золотой орел» за лучший документальный фильм. Режиссеры: Владислав Гришин, Ирина Журавлева.

Вход по предварительной регистрации.

 

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