Медведи Камчатки. Начало жизни

Эта документалка рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съемочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т. И. Шпиленка , чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. Это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — в мир, где человеку отведена роль наблюдателя.

Фильм получил престижную премию «Золотой орел» за лучший документальный фильм. Режиссеры: Владислав Гришин, Ирина Журавлева. Вход по предварительной регистрации.