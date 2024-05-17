Маленький Будда

Страна: Италия, Франция, Лихтенштейн, Великобритания

Премьера: 27.05.2024

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

Актеры: Киану Ривз, Ин Жочен, Крис Айзек, Алекс Вайзендэнджер, Раджу Лал, Грейшма Макар Сингх, Согьял Ринпоче, Кхионгла Рато Ринпоче, Бриджет Фонда, Геше Цултим Гьелсен, Джо Чампа, Сурекха Сикри

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 123 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 6.50

После смерти ламы Дорже буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в которых воплотилась его душа. Ими могут оказаться американский мальчик, бродяжка из Катманду, девочка из семьи состоятельных индусов. Все вместе они отправляются в Бутан, где детям предстоит пройти испытание,чтобы определить, в ком же из них на самом деле воплотился дух учителя. Параллельно поведана легенда о принце Сиддхарте, ставшем известным под именем Будда, и его восхождении к вершинам Духа.