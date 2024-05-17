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Маленький Будда

Маленький Будда

Страна:
Италия, Франция, Лихтенштейн, Великобритания
 
Премьера:
27.05.2024
 
Режиссер:
Бернардо Бертолуччи
  
Актеры:
Киану Ривз, Ин Жочен, Крис Айзек, Алекс Вайзендэнджер, Раджу Лал, Грейшма Макар Сингх, Согьял Ринпоче, Кхионгла Рато Ринпоче, Бриджет Фонда, Геше Цултим Гьелсен, Джо Чампа, Сурекха Сикри
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
123 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
6.50
 
 

После смерти ламы Дорже буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в которых воплотилась его душа. Ими могут оказаться американский мальчик, бродяжка из Катманду, девочка из семьи состоятельных индусов. Все вместе они отправляются в Бутан, где детям предстоит пройти испытание,чтобы определить, в ком же из них на самом деле воплотился дух учителя. Параллельно поведана легенда о принце Сиддхарте, ставшем известным под именем Будда, и его восхождении к вершинам Духа.

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