Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 14.09.2017

Режиссер: Аманда Штерс

Актеры: Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Кристиан Абарт, Жозефин Де Ла Буме, Тим Феллингэм, Виолэйн Джилиберт, Станислас Мерхар, Брендан Патрикс

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 88 мин

Чтобы внести разнообразие в свой пресный брак, Энн и Боб — богатая американская пара с большими связями — переезжает в особняк в романтическом Париже. Во время подготовки к роскошному ужину для влиятельных друзей со всего мира хозяйка узнает, что будет 13 гостей. Охваченная паникой Энн настаивает, чтобы ее верная служанка Мария переоделась таинственной испанской аристократкой и подкорректировала количество сотрапезников. Но из-за выпитого вина и игривой беседы Мария неожиданно влюбляется в щеголеватого английского арт-брокера. Их зарождающаяся интрижка вынуждает Энн бегать за служанкой по всему Парижу и придумывать, как разрушить этот неожиданный и забавный роман.