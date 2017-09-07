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Мадам

Мадам

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.09.2017
 
Режиссер:
Аманда Штерс
  
Актеры:
Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Кристиан Абарт, Жозефин Де Ла Буме, Тим Феллингэм, Виолэйн Джилиберт, Станислас Мерхар, Брендан Патрикс
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Чтобы внести разнообразие в свой пресный брак, Энн и Боб — богатая американская пара с большими связями — переезжает в особняк в романтическом Париже. Во время подготовки к роскошному ужину для влиятельных друзей со всего мира хозяйка узнает, что будет 13 гостей. Охваченная паникой Энн настаивает, чтобы ее верная служанка Мария переоделась таинственной испанской аристократкой и подкорректировала количество сотрапезников. Но из-за выпитого вина и игривой беседы Мария неожиданно влюбляется в щеголеватого английского арт-брокера. Их зарождающаяся интрижка вынуждает Энн бегать за служанкой по всему Парижу и придумывать, как разрушить этот неожиданный и забавный роман.

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Сегодня
20:30 ДКЖкино
Завтра
20:30 ДКЖкино
16 сентября, суббота
20:30 ДКЖкино
17 сентября, воскресенье
20:30 ДКЖкино
18 сентября, понедельник
20:30 ДКЖкино
19 сентября, вторник
20:30 ДКЖкино
20 сентября, среда
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